Kilis haberi: Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
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Kilis haberi: Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

06.10.2022 16:50
Kilis haberi: Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi

Kilis haberleri: Kilis'te yaklaşık 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davada, haklarında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan gelinin babası, annesi ve 3 kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Kilis'te yaklaşık 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davada, haklarında verilen beraat kararları Yargıtay tarafından bozulan gelinin babası, annesi ve 3 kardeşinin yargılanmasına devam edildi.

Kilis Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar baba Abdullah A. ve oğlu Mehmet Fatih A. ile avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı yer aldı. Maktullerin yakınlarının avukatı da duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Maktullerin yakınlarının avukatı, tutuksuz olarak yargılanan sanıkların da tutuklanmasını talep etti.

Tutuklu sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Sanıkların avukatı da tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesine, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

İstanbul'da yaşayan Emine Düzkaya, 3 Mart 2012'de Gaziantep'e gelip oğluyla gelinlerinin ailesinin evine giderek, düğün tarihi ve diğer hazırlıklarla ilgili görüşmüş, ardından evden ayrılan 3 kişiden bir daha haber alınamayınca yakınları kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Kilis'e bağlı Deliçay Köyü yakınlarındaki Afrin Çayı Köprüsü civarında 22 Nisan 2012'de piknik yapan vatandaşların fark etmesiyle Emine Düzkaya, oğlu Çağan Özoğlu ve gelini Özlem Özoğlu'nun toprağa gömülü cesetleri bulunmuştu.

Cesetlerin çıkmasının ardından gelinin ailesi, Suriye'ye kaçmış, daha sonra yurda gelen ve yargılanan sanıklar hakkında beraat kararı verilmişti. Yargıtay'ın yeterli araştırma yapılmadığı için bozduğu dosyada, Kilis Ağır Ceza Mahkemesince talep edilen ayrıntılı HTS raporunda bazı sanıkların olay günü, olay yerinde olduklarının belirlenmesi üzerine 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.???????

YORUMLAR
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Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına devam edildi Kilis'te eşini darbederek ölümüne neden olan kişinin yargılanmasına devam edildi
Kaynak: AA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mehmet Fatih, Yargıtay, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis haberi: Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis haberi: Kilis'te 10 yıl önce anne, oğlu ve gelinin öldürülmesiyle ilgili davaya devam edildi - Son Dakika
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