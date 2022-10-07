Son dakika haber | Elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

07.10.2022 16:07

Son dakika habere göre Kilis'te bir apartmanın açık otoparkında bulunan elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kilis'te bir apartmanın açık otoparkında bulunan elektrikli motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Rıfat Kazancıoğlu Mahallesi Mahir Körbeyli Sokak'taki bir apartmanın açık otoparkından, İbrahim Antakyalı'ya ait elektrikli motosiklet çalındı.

Hırsızlık olayını fark eden Antakyalı, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olayla ilgili çalışma başlatan ekiplerin şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bu arada, hırsızlık anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin çevreyi kontrol ettikten kilitli bulunan motosikletin direksiyon kilidini zorlayarak kırdığı ve daha sonra motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

YORUMLAR
500
Mevlit Kandili idrak edildi Mevlit Kandili idrak edildi Kilis gündem: Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi Kilis gündem: Kilis Baro Başkanlığına Mehmet Taşçı seçildi Son dakika haber | Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı Son dakika haber | Kilis merkezli terör operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:28 4 yaşındayken kaybolmuştu! 53 yıl sonra dönünce gözyaşları sel oldu
22:04 Gaziantep FK ile berabere kalan Adana Demirspor maç fazlasıyla liderliği aldı
21:54 Bakan Nureddin Nebati'den asgari ücret ile memur ve emekli maaşlarına ilişkin önemli açıklama: Enflasyona ezdirilmeyecek
21:39 Enflasyon ne zaman düşecek? Bakan Nureddin Nebati tarih verdi
21:30 72 yaşındaki Hale Soygazi'nin güzelliği hayranlarını büyüledi
21:22 Mansur Yavaş'tan Ankara'da su ücretinde indirim kararına veto geldi
21:14 Özbekistan'ı tek golle deviren Ampute Futbol Milli Takımı'mız Dünya Kupası'nda finale yükseldi
20:56 Çeyrek finali garantileyen Filenin Sultanları ikinci turdaki ilk yenilgisini ABD'den aldı
20:26 2022'nin en çok kazanan futbolcuları belli oldu! Mbappe'nin zirvede olduğu listede sürpriz bir isim de var
20:18 Ordu'da toprağa gömülü bulunan 20 günlük bebeğin annesi tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 23:15:19. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement