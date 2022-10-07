Bu arada, hırsızlık anı binanın güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, bir şüphelinin çevreyi kontrol ettikten kilitli bulunan motosikletin direksiyon kilidini zorlayarak kırdığı ve daha sonra motosikleti iterek olay yerinden uzaklaştığı yer alıyor.

Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Elektrikli motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.