Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı - Son Dakika
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Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı

09.05.2022 13:15
Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı

Kilis-Hatay kara yolunda hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kilis- Hatay kara yolunda hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İsmail Akdur idaresindeki 06 BJH 046 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Kilis-Hatay kara yolunun 41'inci kilometresinde devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, karayolları ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza, Kilis-Hatay kara yolundaki ulaşımı aksattı.

Ulaşım yapımı devam eden yeni yoldan kontrollü sağlanıyor.

Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı
Kilis-Hatay kara yolunda devrilen hafriyat yüklü kamyon ulaşımı aksattı

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Kaynak: AA

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