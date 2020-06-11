Kilis heyeti Bakan Pakdemirli ile görüştü - Son Dakika

Kilis heyeti Bakan Pakdemirli ile görüştü

Kilis'ten Ankara'ya giden heyet Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemir ile bir araya geldi.

Kilis heyeti Bakan Pakdemirli ile görüştü, System.String[]

Kilis'ten Ankara'ya giden heyet Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemir ile bir araya geldi.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis milletvekili Ahmet Salih Dal, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Tohumcu ile birlikte Tarım ve Orman Bakanı Dr.Bekir Pakdemir ile bir araya geldi.

Belediye Başkanı Bulut, Musabeyli Barajının bu yılki yatırım programı kapsamında hızlı bir şekilde bitirilmesini talep ettiklerini ifade ederek, "Narlıca Göletine ek ödenek talebi, Seve Barajının sulama barajına çevirtilmesi, Millet Bahçesi için yer temini için bakanımızdan destek istedik. Bakanımız gerekli talimarları verdi. Bu yatırımların hızlandırılmasını sağladı. Nazik misafirperverliklerinden dolayı şükranlarımı sunarım" dedi.

AK Parti Kilis İl Başkanı Karataş ise Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi ziyaret ettiklerini ifade ederek, "Gayet olumlu geçen görüşmede özellikle Musabeyli Barajı ve Narlıca Göletinin yapımının hızlandırılması hususunda Sayın Bakanımız ilgili birimlere gerekli talimatı verdiler. Bu iki proje için 75 milyon TL kaynak sağlanacak. Söz konusu projeler bittiğinde İlimizde 40 bin dönüm tarım arazisi sulanabilecek. Çiftçimizin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak olan bu projeler Kilisimize hayırlı uğurlu olsun. Milletimiz kimin hizmet için gayret sarf ettiğini, kimin ucuz hesaplar peşinde olduğunu gayet iyi bilir. Bu vesile ile her daim bizden desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye Kilis halkı adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS

Bekir Pakdemirli, Ankara, Kilis, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 01:39 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Kilis heyeti Bakan Pakdemirli ile görüştü - Son Dakika

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