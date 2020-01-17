Kilis heyetinden Kaymakam Avcı'ya ziyaret - Son Dakika

MUŞ (İHA) – Kilis'in Musabeyli ilçesinden gelen bir heyet, Muş'un Varto Kaymakamı Ertuğrul Avcı'yı makamında ziyaret ettiler.



Kilis'in Musabeyli ilçesinde görev yaparken İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Varto ilçesine atanan Kaymakam Ertuğrul Avcı, Kilis'ten gelen Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Kilis Meteoroloji İl Müdürü Mustafa Kurt, Musabeyli esnaflarından Necati Dal ve Abdurrahman Özbay'ı makamında kabul etti. Daha önce görev yaptığı Musabeyli'den gelen heyete teşekkür eden Avcı, onlarla yakından ilgilendi.



Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir ise, Kaymakam Avcı'nın Musabeyli ilçesinde daha önceden görev yaptığını hatırlatarak, "Beraber çalışmalarımız vardı. Yaptıkları başarılı çalışmalardan dolayı kendisini kutluyoruz. Yeni görev yeri Varto ilçesi olmasından dolayı kendisine bir ziyaret gerçekleştirdik. Sağ olsun bizi çok sıcak karşıladı. Heyetim adına kendisine teşekkür ederim" dedi.



Başkan Güven Özdemir, Kaymakam Ertuğrul Avcı'ya çeşitli hediyeler verdi. - MUŞ