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"Kilis horoz karası" üzümünde zorlu kurutma mesaisi başladı - Son Dakika

"Kilis horoz karası" üzümünde zorlu kurutma mesaisi başladı

26.08.2021 13:02

Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis horoz karası" olarak bilinen siyah üzüm, kavurucu sıcaklarda kurutulup yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor.

Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis horoz karası" olarak bilinen siyah üzüm, kavurucu sıcaklarda kurutulup yurt içi ve yurt dışına pazarlanıyor.

Kentin adıyla özdeşleşen "Kilis horoz karası" üzümü, zorlu geçen bir sürecin ardından hasat edilerek, işçiler tarafından toprak zemin üstüne serilmiş örtülerde kurumaya bırakılıyor.

Patos ve zeytinyağı karıştırılan suya batırılan üzümler, yaklaşık bir hafta güneş altında kurutulduktan sonra ayrıştırılmak üzere fabrikaya gönderiliyor. Fabrikada ayıklanan üzümler, yurt içi ve dışında damakları lezzetlendiriyor.

Musabeyli ilçesine bağlı Çayıraltı köyünde çiftçileri ziyaret eden Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, gazetecilere, bölgenin önemli geçim kaynaklarından olan ve "siyah inci" olarak nitelendirilen Kilis horoz karası üzümünün zorlu kurutulma mesaisine başlandığını söyledi.

Özdemir, kentte yaklaşık 160 bin dekarda üzüm üretimi yapıldığını, bu yıl 50 bin ton üzüm beklediklerini belirtti.

Kilis horoz karası üzümünün sağlığa faydalı olduğunu aktaran Özdemir, "İçerisindeki kalsiyum, demir, potasyumdan dolayı tamamen şifa kaynağı. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Hastalıklara karşı direnç sağlıyor." dedi.

Üzümlerin İsrail, Rusya, İran, Irak ve Afganistan'a ihraç edildiğini anlatan Özdemir, "Yaklaşık 5 bin ton kuru üzüm ihracatımız var. Daha da artması için uğraşıyoruz. İlimizde üzüm üreticileri birliği kuruldu. Üreticilerin ürünlerini pazarlama konusunda acele etmemesini tavsiye ediyoruz. Üreticilerimiz birliğin aracılığıyla ürününü piyasaya sunmasını istiyoruz." diye konuştu.

Özdemir, bu yıl kuru üzümün 15 ila 20 lira arasında satılacağını tahmin ettiklerini bildirdi.

Çiftçi Mehmet Yılmaz da hasat ettikleri üzümleri kavurucu sıcaklar altında sererek kurutmaya bıraktıklarını ifade etti.

Yılmaz, geçen yıla göre rekoltenin yüksek olduğunu belirterek, "Bu yıl kalite de verim de iyi. Geçen sene bu kadar kaliteli değildi, kuru üzümü 9 liradan sattık ama bu sezon fiyatların yüksek olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Kilis horoz karası üzümünde zorlu kurutma mesaisi başladı
Kilis horoz karası üzümünde zorlu kurutma mesaisi başladı
Kilis horoz karası üzümünde zorlu kurutma mesaisi başladı
Kilis horoz karası üzümünde zorlu kurutma mesaisi başladı
Kilis horoz karası üzümünde zorlu kurutma mesaisi başladı

Gaziantep, Musabeyli, Hasat, Kilis, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi 'Kilis horoz karası' üzümünde zorlu kurutma mesaisi başladı - Son Dakika Ekonomi


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