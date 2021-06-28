Üye Girişi
Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti - Son Dakika

Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti

28.06.2021 15:07
Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti, System.String[]

Kilisli çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan patlıcanda hasat başladı.

Kilisli çiftçilerin önemli gelir kaynaklarından biri olan patlıcanda hasat başladı. Kilis patlıcanı bu sezon verimi ve fiyatıyla üreticisinin yüzünü güldürüyor. Kilis'te patlıcan hasadına başlandı.

Günün ağarmasının ardından evden çıkarak tarlanın yolunu tutan üreticiler, yaklaşık 40 derece sıcaklığın altında akşama kadar çalışıyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, Elbeyli ilçesinde çiftçileri ziyaret ettiği tarlada gazetecilere, kentte 1500 dekarda patlıcan üretimi yapıldığını söyledi. İklim şartları dolayısıyla verimin iyi olduğunu dile getiren Özdemir, bu yıl yaklaşık 7 bin 500 ton rekolte beklediklerini ifade etti. Özdemir, çiftçilerin her koşulda üretime devam ettiğine değinerek, "Fiyatlar böyle devam ederse çiftçi para kazanır. Bölgemizde dolmalık ve kızartmalık olarak 2 çeşit patlıcan yetişiyor. Dolmalık patlıcan yaş olarak tüketildiği gibi kurutmalık olarak da tüketiliyor. " dedi.

Bölgede devlet destekli sulama alanlarının artmasıyla kentte sebze üretim alanlarının arttığına dikkati çeken Özdemir, şöyle devam etti: "Kilis'te alternatif ürünler ve sebze üretimi gittikçe artıyor. Bu da bizim ve çiftçilerimiz için önemlidir. Çiftçilerimiz zor şartlar altında yaklaşık 40 derece sıcaklığın altında hasat yapıyor. Çiftçiler burada alın terini döküyor. Çiftçinin emeğine saygı duyulmasını istiyoruz. Çünkü ürünler tarladan soframıza kolay gelmiyor. Üreticilerimize bereketli hasatlar diliyoruz. "

Üreticilerden Mehmet Şahbaz da fiyatlardan memnun. Şahbaz "Patlıcanımız şu an pazarda 2 lira civarında satılıyor. Çok memnunuz. Böyle devam ederse patlıcan bu yıl üreticisinin yüzünü güldürüyor. Ailemin geçimini bundan sağlıyorum. " diye konuştu. kilis patlıcan hasat üretim

Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti

Ziraat Mühendisleri Odası, Elbeyli, Hasat, Kilis, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek 14:53 CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? 14:46 Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu? BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı 14:33 BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı
Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı 14:04 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor 13:47 Kadın doktoru rahatsız eden hastanın, cinsel taciz suçu nedeniyle 5 yıla kadar hapsi isteniyor TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı 13:43 TMSF, Adnan Oktar'ın mallarını satışa çıkardı
Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek 12:17 Psikoteknik belgesi 30 Haziran itibarıyla ticari araç sürücülerine mecburi hale gelecek Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı 10:56 Hediyeler sahte çıktı ilişki bitti! Şeyma Subaşı milyarder sevgilisinden jet hızıyla ayrılıp bebeğini aldırdı

Son Dakika Haberleri
14:53 CAS, Beşiktaş kararını verdi! İki gün içinde borçlar ödenmezse gelirden 31 milyon TL kesilecek
14:52 Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı
14:48 Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı
14:45 Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?
14:35 Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel yaşamını yitirdi
14:32 BMC'nin hakim ortağı artık Tosyalı Holding! Ethem Sancak ve Galip Öztürk hisselerini sattı
14:24 Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti
14:03 Son dakika! Ankara Barosu, saat 24.00'ten sonra müzik yasağı kararının iptali için Danıştay'da dava açtı
13:56 Rize Başkanı Tahir Kıran'dan Fatih Terim sözleri: Düşman değilim, 'karakterini sevmiyorum' dedim
13:42 A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ'la yapacağı maçın stadı değişti
Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı Son dakika: Türksat 5A uydusu hizmete başladı! Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende ilk görüntü yayınlandı         
14:53
Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı Esenyurt karakolunda şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden güvenlik amiri Birol Yıldırım'ın yeni görüntüleri yayınlandı         
14:48
Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel yaşamını yitirdi Olacak O Kadar'ın unutulmaz ismi Ali Demirel yaşamını yitirdi         
14:35
Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti Alex de Souza, teknik adamlık kariyerindeki ilk resmi maçında zafer elde etti         
14:24
Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor Koza Altın, yılda 15 ton altın çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor         
14:00
Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi Ünlü yorumcu Roy Keane'den Ronaldo'ya ilginç istek: 127 milyon euroluk oyuncu Felix'i dövmesini istedi         
13:45
Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu Okul bahçelerine binden fazla çocuğun gömüldüğü Kanada'da ortalık iyice karıştı! Eski bir öğrencinin anlattıkları kan dondurdu         
13:40
Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü Koronayla mücadelede örnek gösteriliyorlardı! Avustralya'da delta varyantı alarmı: Sokağa çıkma yasakları geri döndü         
11:41
Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü Karısıyla yasak aşk yaşayan genci boş bir araziye kadar kovalayarak öldürdü         
10:03
Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı Kanada'da restoran, mağaza ve okullar kapatıldı! Son 84 yılın sıcaklık rekoru kırıldı         
08:24
Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar Takı adeti de değişti! Gelin ve damada altın yerine 26 bin lira değerinde kripto para taktılar         
08:06
Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü Son ankette sürpriz sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2,6'ya düştü         
07:37
Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı Şeyma Subaşı ayrılığı çabuk unuttu, iki erkek arkadaşıyla partiye katıldı         
00:05
Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü Bikinili pozlarını hiç paylaşmayan Beren Saat, bu kuralı yıktı! Beğeni butonu çöktü         
23:01
Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti Türkiye'nin şampiyon olan ilk kadın başkanı Cevher Erdem istifa etti         
21:33
Seren Serengil Seren Serengil "Makyajsız halim" diyerek fotoğraf paylaştı, kimse ona inanmadı         
21:01
Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı Alışverişe çıkan Kerimcan Durmaz, kameralara makyajsız yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2021 15:13:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilis İçin Patlıcan Hasadı Vakti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement