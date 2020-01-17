Kilis ihh'dan suriye'deki bin 300 aileye kışlık yardım - Son Dakika
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Kilis ihh'dan suriye'deki bin 300 aileye kışlık yardım

6 saat önce

İHH'dan Suriye'deki bin 300 aileye kışlık yardımİNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Azez kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere soba, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.

İHH'dan Suriye'deki bin 300 aileye kışlık yardım

İNSAN Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından, Suriye'nin Azez kırsalındaki sığınmacı kamplarında yaşayan sivillere soba, yakacak ve battaniye yardımı yapıldı.

İHH İstanbul Kadın Kollarının 'Suriyeli kardeşlerimize kış yardımı' projesi ile Halep'in kuzeyindeki çadır kamplarda yaşayan sivil ailelere soba, yakacak ve battaniye dağıtıldı. Yapılan yardımlar hakkında açıklama yapan İHH Kadın Kolları İstanbul il başkanı Fatma Türk, 'Suriye'deki drama sessiz kalmamak için İstanbul Kadın kolları olarak; 350 aileye kömür, 950 kişiye battaniye ve soba dağıtımı gerçekleştirdikö dedi.

Rusya ve rejimin İdlip'e yönelik artan saldırılarından dolayı kasım ayından bu yana Türkiye sınırına 400 bin insan göç etmek zorunda kaldığını ifade eden Fatma Türk, "Mevsimin kış olmasıyla birlikte bu saldırılardan en fazla etkilenen çocuklar ve kadınlar. Bizler bu kardeşlerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kilis ihh'dan suriye'deki bin 300 aileye kışlık yardım

İnsani Yardım Vakfı, Suriye, İHH, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:07 Kaynak: DHA
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