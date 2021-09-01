Kilis İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Eylül ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Eylül ayı toplantısı yapıldı.

Meclis gündeminde bulunan İl Özel İdaresinin Mülkiye Başmüfettişi tarafından yapılan teftişine ilişkin Plan ve Bütçe komisyonu ile İmar ve Bayındırlık Komisyonunun raporunun görüşülmesi, İl Özel İdaresine ait traktörün Kuru üzüm fabrikasında kullanılması için Kilis Üzüm Üreticiliği Birliğine tahsis edilmesi, Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait eski Tekel Suma Fabrikasının yıkımı ve malzemelerinin satış ihalesinden elde edilen 13 milyon 650 bin TL gelirin ek ödenek olarak, Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü bütçesine kaydedilmesi hususları görüşüldü. - KİLİS