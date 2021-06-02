Kilis İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kilis İl Genel Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Haziran ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Haziran ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Haziran ayı toplantısı yapıldı. Toplantıda, meclis gündeminde bulunan İl Özel İdaresi 2020 yılı kesin hesabına ilişkin il Encümenin 2021/12 salıyı kararının görüşülmesi, Kilis merkez Bulamaçlı köyü parsel 732 ile 733'te kayıtlı taşınmaz üzerindeki Gülbaba Yatılı Bölge okulunun bulunduğu alanın imar planlarının görüşülmesi konuları ele alındı. - KİLİS

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Son Dakika

Fenerbahçe'nin gündemindeki dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko İstanbul'a geldi

Spikerliği bıraktı, besi çiftliği kurup süt üretimine başladı

Belediye başkanı alkolü fazla kaçırdı! Gecenin karanlığında icraatını anlattı

Beşiktaş, Sinan Gümüş'ü kadrosuna katmaya çok yakın! Fenerbahçe onay verirse, imzalar atılıyor

Kendisini kızgın yağ ile haşlayan kocasından şikayetçi olmadı

İhracatta yeni rekor! En yüksek ikinci mayıs ayı rakamı geldi

Mayıs ayında Acun Ilıcalı rakiplerine büyük fark attı! İşte en çok haber olan ünlüler

Durum faciayla sonlanabilir! Ayılar inmesin diye ormanlık alana et bırakan bölge halkına profesörden uyarı geldi

Metrobüsün içinde başlayan tekmeli yumruklu kavga, yola sıçradı

3 PKK'lı etkisiz hale getirildi! Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı

İran'ın en büyük savaş gemisi battı

Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor

Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı'nın genç sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafı ilk beğenenlerde biri oldu

Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak

Muğla'da et yiyen örümcek paniğe neden oldu! 1 metre zıplayarak insanlara saldırıyor, ısırdığı yeri çürütüyor