Kilis İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Kilis İl Koordinasyon Kurulu 2021 yılı birinci dönem toplantısı, Vali Recep Soytürk başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Soytürk'ün Kovid-19 önlemleri kapsamında Valilikten video konferans yöntemiyle bağlandığı toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, daire amirleri ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Soytürk, yatırımcı kuruluşların iş birliği içerisinde çalıştığını belirterek, genel idare bütçesi kapsamındaki kuruluşların 109, mahalli idare kuruluşlarının ise 17 projesi olmak üzere toplam 126 proje yürütüldüğünü söyledi.

Projelerin toplam bedelinin 2,4 milyar lira olduğunu ifade eden Soytürk, 2020 yılında kente gelen ödenek miktarının 195 milyon lira olduğunu kaydetti.

Soytürk, yatırımların hızlandırılması için bakanlıklarla görüşmeleri sürdürdüklerini belirterek, ödeneklerin tahsis edilmesi konusunda yoğun çaba sarf ettiklerini sözlerine ekledi.