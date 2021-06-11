Kilis'in 2050 yılına kadarki su ihtiyacını sağlayacak olan baraj hizmete açıldı - Son Dakika

Kilis'in 2050 yılına kadarki su ihtiyacını sağlayacak olan baraj hizmete açıldı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:

"Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı, Kilis için son derece önemli bir yatırımdır"

"Yukarı Afrin Projesi bittiğinde, Kilis'e toplam 765 milyon liralık yatırım yapmış olacağız"

KİLİS - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Kilis'te Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın açılışını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da canlı bağlantı ile katıldığı açılışta konuşan Bakan Pakdemirli, "Bildiğiniz üzere su, bu yüzyılın en stratejik kaynaklarından birisidir. Su, gıda ve enerjiyi de şekillendirme gücüne sahiptir" dedi.

"Su Vatandır" diyerek "Suyun Gücünü Milletle Buluşturmak" için 81 ilde tüm imkanları seferber ettiklerini belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hızlı karar alma mekanizması sayesinde son 3 yılda su alanında 41 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 152 baraj ve gölet, 225 sulama tesisi, 46 içme suyu ve 402 taşkın koruma tesisi olmak üzere toplam bin tesisi tamamladık. 2021 Yılını 'Su ve Sulama Yatırımlarında Hamle Yılı' ilan ettik ve Cumhuriyet tarihinin ilk su şurasını 29 Mart'ta, zatıalinizin desteğiyle başlattık. Bu yıl yaklaşık 1,6 milyon dekar araziyi sulamaya açmayı hedefliyoruz. Ayrıca, su kaynaklarımızın bir damlasını bile heba etmemek adına, yer üstü depolama tesislerinin yanında, yeraltı barajlarını da inşa etmeye başladık. Şu an itibariyle 29 yeraltı depolamamız hazır. Bu sayıyı yılsonuna kadar 50'ye çıkarmayı, 2023 yılına kadar ise 150'ye ulaştırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kilis'in içme suyunu 2050 yılına kadar garantiye aldık"

Bugün Kilis'te 2 önemli tesisi hizmete alındığını kaydeden Bakan Pakdemirli, "Açılışını yapacağımız Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı, Kilis için son derece önemli bir yatırımdır. İçme suyu ve taşkın koruma maksatlarıyla inşa ettiğimiz Kilis Yukarı Afrin Barajı depolayacağı 38 milyon metreküp su, yani Kilis için büyük önem arz eden Seve Barajı'nın depolama hacminin 2 katı kadar su biriktirme hacmine sahiptir. Baraj ile Kilis şehir merkezine yıllık 19 milyon metreküp yani Seve Barajı depolama hacmi kadar içme suyu sağlanmaktadır. Kilis'in en büyük ve en önemli içme-kullanma suyu depolama yatırımı olan Yukarı Afrin Barajı ile Kilis'te son yıllarda giderek artan içme ve kullanma suyu ihtiyacının büyük bir bölümünü karşılamış olacağız. İsale Hattını yeni tamamladığımız Yukarı Afrin Barajı dışındaki kaynaklardan şehre 2019 yılından bu yana yaklaşık 30 milyon metreküp diğer bir ifade ile diğer kaynaklardan, Gaziantep ilimizde 200 bin dekar alanın sulamasına hizmet veren Kayacık Barajı'nın kapasitesinin yaklaşık 3'te 1'i kadar su verildi. 300 milyon liraya mal olan Yukarı Afrin Barajıyla birlikte daha önce hizmete aldığımız Seve Barajı, Yeniyapan, Narlıca Kaynakları ve kuyuların da dahil ettiğimizde Kilis'in 2050 yılına kadar olan içme suyu ihtiyacını da garanti altına aldık" dedi.

Pakdemirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben konuşmasında, "Kilis'le ilgili olarak, Bakan olduğum zaman bana bir talimatınız olmuştu. Artan Kilis nüfusunun su ihtiyacını karşılamak için 'Afrin İsale Hattını bitirin' diye emretmiştiniz. Bizler de yoğun bir çalışmayla ve zat-ı alinizin desteğiyle hamdolsun hızlı bir şekilde bu isale hattını bitirdik. Bugün 200 milyon lira maliyetli Yukarı Afrin Barajı İsale Hattı'nın açılışını yapıyoruz. Toplam 42 bin 850 metre, diğer bir ifade ile kuş uçuşu yaklaşık Kilis-Gaziantep arasındaki mesafe uzunluğundaki isale hattı vasıtasıyla yıllık 19 milyon metreküp ilave su, Yukarı Afrin Barajı'ndan Kilis ilimize aktarılacaktır" şeklinde konuştu.

"Yukarı Afrin Projesi bittiğinde, Kilis'e toplam 765 milyon liralık yatırım yapmış olacağız"

İkinci kademe içme suyunda çalışmaların hızla devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, "Mart ayında inşaatına başladığımız, günlük 52 bin metreküp kapasiteli ikinci kademe içme suyu arıtma tesisinde çalışmalarımız hızla devam ediyor. 60 milyon liraya mal olacak tesisi de inşallah bu yıl içerisinde tamamlayacağız. Böylece, Yukarı Afrin Projesi bittiğinde, Kilis'e toplam 765 milyon liralık yatırım yapmış olacağız. Açılışını yapacağımız bu tesisler vesilesiyle, cennet vatanımızın her karış toprağında imzası bulunan zat-ı devletlerinize, şahsım, yüce milletimiz ve Kilisli kardeşlerim adına en derin şükranlarımı arz ediyorum" diye konuştu.

Kilis'in 2050 yılına kadarki içme suyunu karşılayacak olan projenin açılış programına Bakan Pakdemirli'nin yanı sıra Kilis Valisi Recep Soytürk, Belediye Başkanı Servet Ramazan, AK Parti Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dağ, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız katıldı.