Kilis'in "biberci" köyünde "acı mesai" başladı - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kırmızı biber üretim merkezlerinden Kilis'te, "biberci köy" olarak bilinen Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde hasat ve biber işleme mesaisi başladı.

Köyün verimli tarlalarından toplanan kırmızı biberler, açık alanlara serilerek kurutulup köydeki fabrikalarda işlendikten sonra Türkiye'nin dört bir yanına ve yurt dışına gönderiliyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, kentte yaklaşık 43 bin dekar alanda biber üretildiğini, 16 bin 500 dekarda üretilen biberlerin toz biber haline getirildiğini söyledi.

Kilis'in biberde hem verim hem de üretim konusunda Türkiye'de 2. sırada yer aldığını belirten Özdemir, yıllık 32 bin ton toz biber üretimi yaptıklarını kaydetti.

Özdemir, 2 bin nüfuslu Hasanceli köyünün ise geçimini biberle sağladığını dile getirerek, "Köyde 14 salça ve toz biber fabrikası bulunmaktadır. Türkiye'nin her tarafına biber göndermekteyiz. Toprağın kalitesinden dolayı birinci sınıf biber Hasanceli köyünden gidiyor. Suudi Arabistan, Irak ve Almanya'ya toz biber ihracatı yapıyoruz. Yaklaşık 1000 ton biber ihraç ediyoruz. Bu da ilimiz için önemli." dedi.

Kuraklığa rağmen verimin iyi olduğunu, geçen yıl salgın sürecinden dolayı 8 ila 12 lira arasında satılan biberle ilgili bu yıl da beklentilerinin yüksek olduğunu aktaran Özdemir, "Yaklaşık 45 derece sıcaklığın altında hasadımız devam ediyor. Çiftçimiz her koşulda üretime devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Tersine göç başladı"

Hasanceli köyünde yaşayan vatandaşların geçmişte mevsimlik işçi olarak başka bölgelere çalışmaya gittiğine değinen Özdemir, köyde biber üretiminin artmasıyla tersine göçün yaşandığına işaret etti.

Kentten ayrılarak İstanbul ve Mersin'e giden çok sayıda kişinin biberin sağladığı kazancı görerek köylerine dönmeye başladığını aktaran Özdemir, köyün bu anlamda potansiyelini daha da artıracağına inandığını ifade etti.

Muhtar Mustafa Yoluk da köylerinin kentte "biberci köy" olarak bilindiğini belirtti.

Geçtiğimiz günlerde biber hasadına başladıklarını ve hummalı çalışmaların tarladan tesise kadar devam ettiğini anlatan Yoluk, şunları kaydetti:

"Çok kaliteli bir biberimiz var. Ürettiğimiz biberi köyümüzdeki fabrikalarda işleterek, yurt dışına pazarlıyoruz. Suudi Arabistan, Irak ve Almanya gibi ülkelere gönderiyoruz. Köyümüzde yaklaşık 5 bin dönümde biber üretimi yapıyoruz. Kaliteli biber ürettiğimiz için Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz."

Yoluk, kendisinin de 100 dönüm alanda biber yetiştirdiğini, yaklaşık 35 ton toz biber elde etmeyi beklediğini sözlerine ekledi.