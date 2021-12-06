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Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşuna doğru - Son Dakika

Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşuna doğru

06.12.2021 16:18
Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşuna doğru

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Belediye Başkanı Servet Ramazan ve 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Gazi Mustafa Kemal'in, "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" sözünün yankı bulduğu şehirlerden biri olan Kilis, işgale karşı mahalli örgütlenmesini sağlayarak büyük bir destana imza attığını belirtti.

Kilis halkının işgal kuvvetlerine eşsiz direnişi neticesi ve vatanın diğer bölgelerindeki zaferler sonucunda, Fransızların 7 Aralık 1921 yılında Kilis'ten çekilmek zorunda kaldığını aktaran Soytürk, "Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Gazi Mustafa Kemal'in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de Kilis Hükümet Konağı önünde 'İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler' sözü daha milli mücadelenin başlangıcında Kurtuluş Savaşı'mızın Büyük Önderinin bu millete olan inancını perçinlemiştir." ifadelerini kullandı.

Kültür birikimiyle Kilis'in tarih boyunca, sanata, eğitime, bilime ve ticarete öncülük eden bir şehir olduğunu aktaran Soytürk, şunları kaydetti:

"Zengin ve eşsiz tarihiyle sadece geçmişi değil geleceği de temsil eden, iç savaş nedeniyle topraklarından uzaklaşmaya mecbur kalmış Suriyelilere ev sahipliği yaparak dünyada eşi görülmemiş bir misafirperverlik örneği sergileyen Kilis, barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolü olarak gelecek nesillere aktarılacak, onların da gurur duyacakları bir miras olarak yarınları kucaklayacaktır."

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de 7 Aralık kurtuluş gününün sadece bir kurtuluş günü olmadığını aynı zamanda bu milletin esir edilemeyeceğinin dost düşman bütün dünyaya ilan ve haykırış günü olduğunu aktardı.

Kilis'in ilk günkü Ensar ruhunu koruduğunu belirten Dülger, zengin tarihiyle sadece geçmişi değil geleceği de temsil eden Kilis, barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolü olarak gelecek nesillere aktarılacağını vurguladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan da atalarının 100 yıl önce tarihte benzeri az görülen bir destan yazdığını dile getirdi.

Vatan için canlarını feda eden şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Ramazan, şu ifadeleri kullandı:

"100 yıl önce Aslan Beylerin, Kartal Beylerin, İslam Beylerin, Müslüman Beylerin, Şehit Sakıp Beylerin, Polat Beylerin ve burada ismini sayamadığım nice isimsiz kahramanların göstermiş oldukları kahramanlıklar ve fedakarlıklar, bugün bizlerin çalışma azmi ve kararlığında en büyük yol gösterici olmuştur ve olmaya devam edecektir. Kilislilerin azim ve kararlığı, çalışkanlığı ve vatanına duyduğu derinden sevgi, nesilden nesile aktaracağımız en kıymetli mirasımız olacaktır."

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ise 7 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutladığını, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını seve seve feda eden şehitleri rahmet ve minnetle, gazileri de saygıyla andığını kaydetti.

Milletvekili, AK Parti, Aralık, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşuna doğru - Son Dakika


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