Son Dakika Haberleri: Kilis'in Elbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kilis'in Elbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kilis'in Elbeyli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Süleyman Şimşek kazandı.

Kilis'in Elbeyli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kilis'in Elbeyli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Süleyman Şimşek kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Süleyman Şimşek 632, MHP adayı Suat Kemal Özkan 575, CHP adayı Abdurrahman Karaşahin 11 oy aldı.

-Şimşek'in özgeçmişi-

İlköğretim ve liseyi Gaziantep'te tamamladı.

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun olan Şimşek, bir çok ilde öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

Bir süre Elbeyli İlköğretim Okulu müdürülüğü yapan Şimşek, daha sonra Musabeyli ve Polateli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürüttü.

2002 yılında AK Parti'nin kuruluşu ile birlikte ilçedeki parti teşkilatlanmasında rol alan Şimşek, 30 mart 2014 yerel seçimlerinde Elbeyli Belediye Başkanı oldu.

Şimşek, evli ve üç çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:38 Kaynak: AA

Süleyman Şimşek, Kilis, AK Parti, Elbeyli, Güncel
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