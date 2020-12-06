Kilis'in Kurtuluşunun yıl dönümü mesajları - Son Dakika

Kilis'in Kurtuluşunun yıl dönümü mesajları

06.12.2020 14:04
Kilis'in Kurtuluşunun yıl dönümü mesajları, System.String[]

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle birer mesaj yayımladılar.

AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger ile 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü nedeniyle birer mesaj yayımladılar.

Milletvekili Dülger, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99 yılını kutlayarak, "1.Dünya savaşı sonrasında ülkenin içinde bulunduğu işgal ile başlayan olumsuzluklar ve bunun getirdiği sıkıntılara içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen; Gazi Mustafa Kemal'in, 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' sözünün yankı bulduğu şehirlerimizden biri olan, Kahraman Kilis'imizin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Aziz Milletimiz, kahraman ecdadının sahip olduğu manevi güç ve bağımsızlık inancıyla, milli mücadele tarihimizde eşine az rastlanır bir kahramanlık ve direniş sergileyerek düşman işgalinden kurtulmuş ve özgürlüğüne kavuşmuştur. Kilis savunması başlamadan önce 7 Ordu Komutanı sıfatı ile Suriye Cephesinde bulunan Mustafa Kemal, 28 Ekim 1918 'de Kilis'e gelişinde şehre girerken ilk yerel milis kuvvetleri tarafından karşılanmasından oldukça etkilenmiş. 'Şimdi ilk defa ayak bastığım bu Türk toprağındaki uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir var olun Aziz Kilisliler' diyerek Kilislinin bu uyanıklığını ve yiğitliğini de bir kez daha tespit etmiştir. Gazi Mustafa Kemal'in verdiği emirle Kuvay-i Milliye Kilis'te daha etkin hale dönüştürülmüş, bunun sonucunda da 24 ay bu şehrin sokaklarında bu milletin evlatları işgal ordularına direnmiş, açlık, yokluk ve başlarına yağan binlerce mermi bile bu kahraman insanların direnişini kıramamıştır. Kahraman ecdadımızın gösterdikleri bu direniş, bağımsızlık ve özgürlüğe olan tutkumuzun bir göstergesi olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır. Bu topraklara düşen şehitlerin kanı sadece bu şehirde değil, bütün ülkede özgürlük ateşini tutuşmasını özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza kadar da yanmasını da sağlamıştır. Bugün 99.ncu yıldönümünü kutladığımız 7 Aralık kurtuluş günü kahraman şehrimizin sadece bir kurtuluş günü değil aynı zamanda bu milletin esir edilemeyeceğinin dost düşman bütün dünyaya ilan ve haykırış günüdür. Ülkesi işgal altında olan İslam topraklarında cuma namazının bile kılınamayacağını bilen bu milletin asil evlatları bu şiarla hareket etmiş ve bu doğrultuda milli mücadele ateşini yakarak, namusunu, toprağını ve bayrağını savunmak için elinden gelen her şeyi yapmış bu kahramanların direnişi sonucunda da Kilis'in kurtuluşunu sağlamıştır. Bugün Kilis ilimizin ve Kilis halkımızın yaptığı özverili ve misafirperver tutumu hiç değişmemiştir. İlk günkü Ensar ruhunu milletine ve devletine yakışan bilinç ve şuurla korumuştur. Kilis halkı bölgede yaşanan olumsuz örneklerine ders verircesine hep yapıcı ve barış iklimini koruyucu sağduyuya sahiptir. Kültür birikimiyle Kilis, tarih boyunca, sanata, eğitime, bilime ve ticarete öncülük eden bir şehir olmuştur. Zengin ve eşsiz tarihiyle sadece geçmişi değil geleceği de temsil eden Kilis, barışın, sevginin ve kardeşliğin sembolü olarak gelecek nesillere aktarılacak, onların da gurur duyacakları bir miras olarak yarınları kucaklayacaktır. Bu anlamlı günde ecdat yadigarı vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda bir an bile tereddüt etmeden canlarını feda eden ve sonrasında da gerek terör gerekse darbe girişimlerine karşı koyarak milletin istiklal ve istikbali için can veren aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; tüm Kilislilerin 7 Aralık Kurtuluş Bayramını kutluyorum" ifadesine ver verdi.

7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun ise mesajında, "Milli Mücadele, yüce milletimizin Anadolu'nun her karış toprağına mübarek kanı ve tertemiz alın terini akıtarak tarihe yazdığı bir kahramanlık destanıdır. Tarihin bu eşsiz destanının en önemli bölümlerinden birini de güzide ilimiz Kilis'te verilen kurtuluş mücadelesi teşkil etmektedir. Bu anlamlı ve özel günde, vatan topraklarının düşman işgalinden kurtarılması yolunda canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, gazilerimizi saygıyla anıyor çok kıymetli Kilisli hemşerilerimizin 7 Aralık Kurtuluş Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kilis'in Kurtuluşunun yıl dönümü mesajları
Kilis'in Kurtuluşunun yıl dönümü mesajları

Milletvekili, Aralık, İşgal, Kilis, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kilis'in Kurtuluşunun yıl dönümü mesajları - Son Dakika


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