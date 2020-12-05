Kilis'in kurtuluşunun yıl dönümüne doğru - Son Dakika

Kilis Valisi Recep Soytürk, Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Soytürk, mesajında, Kilis'in işgale karşı mahalli örgütlenmesini sağlayarak büyük bir destana imza attığını kaydetti.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşu sırasında Kilis'te yaşananların, milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturduğunu belirten Soytürk, mesajında şunlara yer verdi:

"Kilis halkının işgal kuvvetlerine 20 ay eşsiz direnişi neticesi ve vatanın diğer bölgelerindeki zaferler sonucunda, Fransızlar 7 Aralık 1921 yılında Kilis'ten çekilmek zorunda kalmıştır. Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşu sırasında yaşananlar, bu milletin vatanı için verdiği tarifsiz azmin en güzel örneğini oluşturmaktadır. Gazi Mustafa Kemal'in, 7. Ordu Komutanı olarak 28 Ekim 1918'de Kilis Hükümet Konağı önünde; "İlk ayak bastığım Türk şehrindeki bu uyanıklığa cidden hayran kaldım ve bir daha iman ettim ki bu millet asla ölmeyecektir. Var olun aziz Kilisliler" sözü daha milli mücadelenin başlangıcında Kurtuluş Savaşımızın Büyük Önderinin bu millete olan inancını perçinlemiştir. 99 yıl önce yokluk ve imkansızlıklar içinde kazanılan bu zafer bugün bizlere değerlerine sahip çıkan, onu koruyan ve yaşatan bir toplumun, daima birlik ve beraberlik içinde sonsuza kadar yaşayacağını göstermiştir."