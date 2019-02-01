Son Dakika Haberleri: Kilis'in Nüfusu 2018 Yılında 6 Bin 222 Kişi Arttı

Kilis'in Nüfusu 2018 Yılında 6 Bin 222 Kişi Arttı

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Kilis nüfusu 142 bin 541 kişi oldu.

Kilis'in Nüfusu 2018 Yılında 6 Bin 222 Kişi Arttı, System.String[]
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla Kilis nüfusu 142 bin 541 kişi oldu.

Kilis kent merkezinin nüfusu 100 bin 675 olurken, Kilis merkeze bağlı köyler ile birlikte nüfusu 116 bin 34 oldu. Elbeyli ilçesinin nüfusu 2 bin 607, Elbeyli ilçesinin köyler ile birlikte nüfusu 6 bin 526 oldu. Musabeyli ilçe merkezinin nüfusu bin 598 kişi, Musabeyli ilçesinin köyleri ile birlikte nüfusu 14 bin 620 oldu. Polateli ilçe merkezinin nüfusu bin 181 kişi olurken, Polateli ilçesinin köyler ile birlikte nüfusu 5 bin 361 kişi oldu. Kilis, ilçe ve köyleri ile birlikte toplam nüfusu 142 bin 541 kişi olarak açıklandı. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 05:17 Kaynak: İHA

Aralık, Türkiye İstatistik Kurumu, Kilis, Güncel
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