Kilis'in Polateli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...
1 saat önce
Kilis'in Polateli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hakkı Çelik kazandı.
Kilis
'in Polateli
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Hakkı Çelik
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakkı Çelik 362, CHP
adayı Mustafa Polat 226 oy aldı.
-Çelik'in özgeçmişi-
Çelik, Kilis'in Polateli ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu aynı ilçede tamamlayan Çelik, 1999 yılında işçi olarak Polateli Belediyesinde çalışmaya başladı. 2009 yılında belediye başkanı seçilen Çelik, evli ve 5 çocuk babasıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA
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