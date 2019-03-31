Son Dakika Haberleri: Kilis'in Polateli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kilis'in Polateli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

1 saat önce

Kilis'in Polateli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hakkı Çelik kazandı.

Kilis'in Polateli İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Kilis'in Polateli ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Hakkı Çelik kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Hakkı Çelik 362, CHP adayı Mustafa Polat 226 oy aldı.

-Çelik'in özgeçmişi-

Çelik, Kilis'in Polateli ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu aynı ilçede tamamlayan Çelik, 1999 yılında işçi olarak Polateli Belediyesinde çalışmaya başladı. 2009 yılında belediye başkanı seçilen Çelik, evli ve 5 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:29 Kaynak: AA

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