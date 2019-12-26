Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi - Son Dakika
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Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

6 saat önce

KİLİS Valiliği'nce Suriye sınırındaki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Kilis'in sınırdaki bazı bölgeleri 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi, System.String[]

KİLİS Valiliği'nce Suriye sınırındaki bazı bölgelerin 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Sınır hattındaki bazı bölgelerin, 1-15 Ocak için 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği belirtilen valilik açıklamasında, şunlar kaydedildi: "Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, ayrıca vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak, olası tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmek için 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Höyük-Kemal Yanık Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Çerçili Hudut Karakolu Bölgesi, Darmık-Hilaltepe Hudut Karakolu Bölgesi, Şerif Kaya Hudut Karakolu Bölgesi, Mehmet Yaylacı Hudut Karakolu Bölgesi, Hilaltepe- Musa Özalkan, İlhami Hardal Hudut Karakolu Bölgesi, Afrin-Şimşek Hudut Karakolu Bölgesi, Şimşek-Demirışık Hudut Karakolu Bölgesi, Yüksektepe-Öncüpınar Hudut Karakolu Bölgesi, Öncü-İnanlı Hudut Karakolu Bölgesi, Şehit Mehmet -Öncü Hudut Karakolu Bölgesi, Çobanbey- Alsancak Şehit Yusuf  Beylem Hudut Karakolu Bölgesi, ve Şehit Yalçın Nane-Ermiş Hudut Karakolu Bölgesi, 1 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 15 Ocak 2020 Çarşamba günü bitecek şekilde 15 gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir."


Suriye, Afrin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 04:48 Kaynak: DHA
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