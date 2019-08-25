Kilis'in ünlü şerbetçisi Özmert hayatını kaybetti
1 saat önce
Kilis'in ünlü meyan şerbetçisi Mehmet Özmert (70) hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
Kilis'in ünlü meyan şerbetçisi Mehmet Özmert (70) hayatını kaybetti.
Kilis'te, 120 yıldır meyan şerbeti üreterek satan Özmert ailesinin son temsilcilerinden biri olan Mehmet Özmert, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kilis'in renkli simalarından olan Mehmet Özmert'in vefatı yakınları ve Kilisliler tarafından üzüntüyle karşılandı. - KİLİS
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