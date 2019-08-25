Son Dakika Haberleri: Kilis'in ünlü şerbetçisi Özmert hayatını kaybetti
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Kilis'in ünlü şerbetçisi Özmert hayatını kaybetti

1 saat önce

Kilis'in ünlü meyan şerbetçisi Mehmet Özmert (70) hayatını kaybetti.

Kilis'in ünlü şerbetçisi Özmert hayatını kaybetti, System.String[]

Kilis'in ünlü meyan şerbetçisi Mehmet Özmert (70) hayatını kaybetti.


Kilis'te, 120 yıldır meyan şerbeti üreterek satan Özmert ailesinin son temsilcilerinden biri olan Mehmet Özmert, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kilis'in renkli simalarından olan Mehmet Özmert'in vefatı yakınları ve Kilisliler tarafından üzüntüyle karşılandı. - KİLİS

Kilis, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 11:25 Kaynak: İHA
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