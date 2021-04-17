"Halep kahkesi" sahur sofralarına lezzet katıyor - Son Dakika

Kilis'te ramazan ayının vazgeçilmez lezzetlerinden "Halep kahkesi", bir ay boyunca sahur sofralarına lezzet katıyor.

Hammaddesi nohut mayası olan kahke, iftardan önce hazırlanıp tezgahlarda tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

Özellikle ramazanda yapılan ve bir tür simit çeşidi olan kahke, tok tutması dolayısıyla vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Büyük emekle yapılan kahkenin taleplerine yetişmek isteyen ustalar, tesislerde yoğun mesai harcıyor.

Kahke ustası Abdullah İyisamancı, AA muhabirine, kahkenin yalnızca ramazanda üretilip tüketildiğini belirterek, "Halep kahkesinin hammaddesi nohut mayasıdır. Bu maya olunca organiktir. Sadece içerisine un, nohut mayası ve su katılıyor. Un ve nohut mayası yoğrulduktan sonra dinlendiriliyor. Bir süre dinlendikten sonra işleme başlıyoruz. Daha sonra sıcak ve buharlı bir odada beklemeye alıyoruz, kabardıktan sonra fırına veriyoruz." diye konuştu.

İyisamancı, kahkenin tok tutucu özelliği olduğunu belirterek, "Büyüklerimiz bunu daha iyi biliyor. Tok tuttuğu için onlar daha çok tüketiyor. Kilis'e Suriye'nin Halep kentinden gelen bir lezzettir." dedi.

İyisamancı, taleplere yetişmek için erken saatlerde işbaşı yaparak yoğun mesai harcadıklarını ifade etti.

Özellikle çevre illerden yoğun ilgi gördüğünü dile getiren İyisamancı, şöyle konuştu:

"Maşallah halkımız çok talep gösteriyor. Dışarıdan da talep oluyor. Yiyenler memnun kalıyor. Organik olduğu için mideyi rahatsız etmiyor. Çevre illerden ve Kilisli olup İstanbul'da diğer illerde yaşayan vatandaşlar istiyor. Kargo ile isteyenlere gönderiyoruz. Sahurda tüketiliyor. Çay ve peynir ile güzel oluyor."