Son Dakika Haberleri: Kilis'in zeytinciliği masaya yatırıldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Kilis'in zeytinciliği masaya yatırıldı

2 saat önce

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda zeytincilik masaya yatırıldı.

Kilis'in zeytinciliği masaya yatırıldı, System.String[]
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda zeytincilik masaya yatırıldı.

Türkiye'de önemli bir zeytin merkezlerinden biri olan Kilis'te Zeytinciliği masaya yatırıldı. Valilik Toplantı Salonunda Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu Kilis'teki zeytincilik konusunda bir sunum yaptı. Üreticiler, sektör temsilcileri ile zeytin yağı fabrikası sahipleri ile zeytin yağı satıcıları tek tek söz alarak toplantıya katılanlara bilgi vererek, sorunları çözüm önerilerini sundu. 2 saat süren toplantı sonra Vali Recep Soytürk'ün Organik Kilis zeytinciliğinin ön plana çıkarılması için önümüzdeki süreçte çalışmalar yapılması talimatı verdiği öğrenildi. - KİLİS
Türkiye, Zeytin, Kilis, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çalınan iki milyon dolarlık tekne için İnterpol de devrede - MUĞLA
Mete Kalkavan'dan VAR değerlendirmesi PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! İşte oyunun özellikleri Son dakika! Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 13:37:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kilis'in zeytinciliği masaya yatırıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]