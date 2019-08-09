Kilis'in zeytinciliği masaya yatırıldı
2 saat önce
Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda zeytincilik masaya yatırıldı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:31 Kaynak: İHA
Valisi Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda zeytincilik masaya yatırıldı. Türkiye
'de önemli bir zeytin merkezlerinden biri olan Kilis'te Zeytinciliği masaya yatırıldı. Valilik Toplantı Salonunda Vali Recep Soytürk başkanlığında yapılan toplantıda Tarım ve Orman İl Müdürü Songül Kadıoğlu
Kilis'teki zeytincilik konusunda bir sunum yaptı. Üreticiler, sektör temsilcileri ile zeytin yağı fabrikası sahipleri ile zeytin yağı satıcıları tek tek söz alarak toplantıya katılanlara bilgi vererek, sorunları çözüm önerilerini sundu. 2 saat süren toplantı sonra Vali Recep Soytürk'ün Organik Kilis zeytinciliğinin ön plana çıkarılması için önümüzdeki süreçte çalışmalar yapılması talimatı verdiği öğrenildi. - KİLİS
Çalınan iki milyon dolarlık tekne için İnterpol de devrede - MUĞLA Mete Kalkavan'dan VAR değerlendirmesi PUBG Mobile Lite artık Türkiye'de! İşte oyunun özellikleri Son dakika! Bakan Albayrak: 17 yıllık AK Parti iktidarlarında ilk kez cari fazla verdik