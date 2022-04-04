Kilis jandarması 1 ayda 27 faili meçhul suçu aydınlattı - Son Dakika
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Kilis jandarması 1 ayda 27 faili meçhul suçu aydınlattı

04.04.2022 10:02

Kilis jandarması 1 ayda 27 faili meçhul suçu aydınlattı 27 ayrı suçla ilgili 51 kişi gözaltına alındı Kilis'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi son 1 ay içerisinde 27 faili meçhul suçu aydınlatarak 51 kişiyi gözaltına aldı.

Kilis jandarması 1 ayda 27 faili meçhul suçu aydınlattı

27 ayrı suçla ilgili 51 kişi gözaltına alındı

KİLİS - Kilis'te İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi son 1 ay içerisinde 27 faili meçhul suçu aydınlatarak 51 kişiyi gözaltına aldı.

JASAT ekipleri, 27 faili meçhul, Kamu kurum ve kuruluşlardan hırsızlık, silahla yağma, yol kesmek suretiyle silahla yağma, enerji ve nakil kablo hırsızlığı, evden hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, bağ evinden hırsızlık, PKK terör örgüte üye olma suçları aydınlatırken bu olaylara karışan 51 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Şüpheli şahıslardan 11'i adli makamlar tarafından tutuklandı. 30 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. JASAT ekipleri, Çeşitli suçlardan kasten yaralama, hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti, 5607 sayılı kanuna muhalefet, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, göçmen kaçakçılığı yapma, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek bulundurmak ve kullanmak, silahlı terör örgütüne üye olma aranan 31 şahıs yakalandı. Bu şahıslardan haklarında 6 aydan 18 yıla kadar hapis cezası bulunan 18 kişi, adli makamlarca tutuklanırken, 13 şüpheli serbest bırakıldı. Adli suçlara karışan ve hakkında UYAP yakalama emri bulunan toplamda 29 şahıs adli makamlarca tutuklanarak Kilis Kapalı Cezaevine teslim edildi.

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Jandarma, Terör, JASAT, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis jandarması 1 ayda 27 faili meçhul suçu aydınlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis jandarması 1 ayda 27 faili meçhul suçu aydınlattı - Son Dakika
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