Son Dakika Haberleri: "Kilis karası" üreticisinin yüzü gülüyor
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"Kilis karası" üreticisinin yüzü gülüyor

31 dakika önce

Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis karası" olarak bilinen siyah üzüm, bu sezon yağışlar sayesinde artan verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Kilis ve Gaziantep yöresinde "Kilis karası" olarak bilinen siyah üzüm, bu sezon yağışlar sayesinde artan verimiyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Yöredeki "Kilis karası" hasadına, Suriye sınır hattındaki Süngütepe köyünde başlandı.

Hasadın ardından ön işlemden geçirilip "yaş" ve "kuru" diye ayrıştırılan üzümler, tüccarlar tarafından bağdan alınarak fabrika ve depolara ulaştırılıyor. Kurutulduğunda 4'te 1 oranında ürün elde eden üreticiler, kuru üzümü iç piyasanın yanı sıra yurt dışına satıyor.

Bölge halkının en önemli geçim kaynakları arasında yer alan ve kış sezonunun vazgeçilmez besinlerinden olan "Kilis karası", işlenmesinin ardından sarmalık yaprak, koruk turşusu, pestil ve pekmez olarak da raflardaki yerini alıyor.

"Yoğun yağış, üretime olumlu yansıdı"

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent sınırları içerisinde 100 bin dekarın üzerinde alanda bağcılık yapıldığını söyledi.

Özdemir, "Bu bağlardan her yıl ortalama 100 bin ton hasat elde ediyorduk. Bu seneki yoğun yağışlar, üretime olumlu yansıdı. Bu sayede 120 bin ton rekolte bekliyoruz." dedi.

Geçen yıllarda 25 bin ton olan kuru üzüm rekoltesinin, bu sene 30 bin ton civarında olmasını planladıklarını aktaran Özdemir, şöyle konuştu:

"Üzüm bağlarından çeşitli gelir kaynakları sağlanıyor. Üzüm bağlarının budama sonrası elde edilen çubukları kışın yakacak olarak kullanılıyor. Yaprak dönemine gelindiğinde sarmalık olarak kullanılan ürün, koruk döneminde de teleme ve turşu yapımında değerlendiriliyor. Olgunlaştığı zaman ise kurutmalık ve yaş olarak değerlendirilir. Kurutmalık üzümden elde edilen pestil ve pekmez, ülkenin doğu bölgeleri başta olmak üzere tüm yurt geneline gönderiliyor. Bunun yanında başta Rusya, Suriye, İran, Irak ve İsrail gibi ülkelere ihraç ediliyor. En az 5 bin ton kuru üzüm ihracata ayrılıyor."

Üretici Mecit Oktay da geçen yıllara oranla daha verimli bir sezon yaşadıklarını belirterek, "Ürün kalitesinde de artış oldu. Her seneden daha iyi dönem geçiriyoruz. Bu sene rekoltenin fazla olması da bizler için adeta ilaç oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep, Suriye, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:02 Kaynak: AA
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