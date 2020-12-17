Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk görevinden istifa etti - Son Dakika

Kilis Kent Konseyi Başkanı Fikret Oğuztürk, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Oğuztürk, yaptığı yazılı açıklamada, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan dolayı özür diledi.

Oğuztürk, açıklamasında "Sosyal medyada şahsi hesabımdan maksadını aşan paylaşımlarımdan dolayı kırdığım insanlardan özür dilerim. Her ne kadar şahsi paylaşımlarım olmasına rağmen Kent Konseyi Başkanlığını yürütmem doğru olmayacağı için istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.