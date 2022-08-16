Küçük dükkanın "büyük kalpli" esnafı - Son Dakika
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Küçük dükkanın "büyük kalpli" esnafı

16.08.2022 12:24

Kilis kent merkezindeki yaklaşık 6 metrekarelik dükkanında 17 yıldır tatlı üreten 42 yaşındaki Yücel Culhaoğlu güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve şehit ailelerinden ücret almıyor, özel günlerde vatandaşlara tatlı dağıtıyor.

Kilis kent merkezindeki yaklaşık 6 metrekarelik dükkanında 17 yıldır tatlı üreten 42 yaşındaki Yücel Culhaoğlu güvenlik güçleri, sağlık çalışanları ve şehit ailelerinden ücret almıyor, özel günlerde vatandaşlara tatlı dağıtıyor.

Culhaoğlu, AA muhabirine, ilkokula gittiği dönemde babasının dükkanının bitişiğinde bir tatlıcı dükkanı olduğunu, okul harçlığıyla aldığı tatlının kendisine hep az geldiğini söyledi.

Daha çok tatlı yiyebilmek için tatlıcı olmayı istediğini anlatan Culhaoğlu, bunun üzerine çırak olarak başladığı iş hayatında 35. yılını geride bıraktığını dile getirdi.

Askerden geldikten sonra yaklaşık 6 metrekarelik dükkanda kendi işini kurduğunu aktaran Culhaoğlu, burada da 17. senesini geçirdiğini vurguladı.

Sürekli bulunduğu seviyeye şükrettiğini anlatan Culhaoğlu, "Burada biz serüvene başladık. Rabb'im kapılarını açtı, dükkanımızı açtık, kendimizi geliştirdik. Hiçbir şeyim yokken Allah burayı nasip etti." dedi.

Mehmetçik, şehit aileleri, polisler ve sağlık çalışanlarından ücret almadıklarını dile getiren Culhaoğlu, mübarek günlerde de vatandaşlara tatlı ikramında bulunduğunu, bunun kendisi için adeta kırmızı çizgi olduğunu ifade etti.

Culhaoğlu, dükkanının küçük olmasına rağmen işletmeden 3 kişinin evinin ekmeğini çıkardığını belirterek şöyle konuştu:

"Burada 3 insan ekmek yiyor. Para kazanıyorum çok şükür. Gaziantep'ten müşterilerimiz var. İstanbul'dan çoğu arkadaşımız tatlı yemek için adamını uçakla gönderiyor, buradan tatlıyı alıyor ve uçakla tekrar gidiyor. Siyasetteki arkadaşlarımız gelip buradan tatlı alıyor. Biz tatlıyı yüzde 100 doğal yapıyoruz. Bu tatlıyı gönül rahatlığıyla yiyorum ve satıyorum. Kesinlikle içerisinde glikoz ve tatlandırıcı bir şey yoktur. Allah'tan korkuyoruz. O yüzden burada yanlış yapmanın bir anlamı yok. Müşteri bilmeyebilir ama bizi gözetleyen, takip eden bir yaratıcı vardır."

Sargı burma tatlısı, taş kadayıf ve lokma tatlı sattıklarını anlatan Culhaoğlu, iş yerini büyüterek tatlı çeşitlerini de artıracaklarını vurguladı.

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Kaynak: AA

Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Küçük dükkanın 'büyük kalpli' esnafı - Son Dakika

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