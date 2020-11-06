Kilis kent merkezine 5 saat su verilmeyecek - Son Dakika

Kilis Belediyesi kent merkezine yarın 5 saat süreyle su verilemeyeceğini bildirdi.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, "7 Kasım 2020 tarihinde, içme suyu temin ettiğimiz kaynaklar olan Seve Barajı, Yeniyapan, Narlıca, Konak ve Akpınar bölgelerinde Enerjisa Toroslar Kurumunun 09: 00-17: 00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi olduğundan dolayı, 7 Kasım 2020 cumartesi günü öğlen 12: 00-17: 00 saatleri arasında su kesintisine gidilecektir" denildi. - KİLİS