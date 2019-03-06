Son Dakika Haberleri: Kilis Kilis Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak

Kilis Kilis Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak

19 dakika önce

Kilis Belediyesi'nden çocuklara oyuncakKilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.

Kilis Belediyesi'nden çocuklara oyuncak

Kilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.

Kilis Belediyesi'nin başlattığı 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında kentteki 3 okulda eğitim gören 1000 öğrenciye satranç takımı ile oyuncak dağıtıldı. Öğrencilere oyuncakları, Belediye Başkanı Hasan Kara, Milletvekili Hilmi Dülger ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt dağıttı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:49 Kaynak: DHA

Kilis Belediyesi, Güncel
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