Kilis Kilis Belediyesi'nden Çocuklara Oyuncak
19 dakika önce
Kilis Belediyesi'nden çocuklara oyuncakKilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.
Kilis Belediyesi'nden çocuklara oyuncak
Kilis Belediyesi tarafından 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında 3 okulda eğitim gören 1000 çocuğa oyuncak dağıtıldı.
Kilis Belediyesi'nin başlattığı 'Oyuncaksız Çocuk Kalmasın' projesi kapsamında kentteki 3 okulda eğitim gören 1000 öğrenciye satranç takımı ile oyuncak dağıtıldı. Öğrencilere oyuncakları, Belediye Başkanı Hasan Kara, Milletvekili Hilmi Dülger ve İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt dağıttı.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:49 Kaynak: DHA
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