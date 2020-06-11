KİLİS Kilis'te 2 köy karantinaya alındı - Son Dakika

KİLİS Kilis'te 2 köy karantinaya alındı

Kilis'te 2 köy karantinaya alındıKİLİS'in Musabeyli ilçesinde, koronavirüs vakaları tespit edilen Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, 14 günlük karantinaya alındı.

Kilis'te 2 köy karantinaya alındı KİLİS'in Musabeyli ilçesinde, koronavirüs vakaları tespit edilen Koçcağız ile Kozlubağ köyleri, 14 günlük karantinaya alındı. Musabeyli ilçesine bağlı Koçcağız ve Kozlubağ köylerinde, koronavirüs vakalarına rastlandı. Bunun üzerine Kaymakam Sertaç Kırçuval başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, toplam 249 kişinin yaşadığı 2 köyün 14 gün karantinaya alınmasına karar verdi. Kararın alınmasının ardından jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışları kapattı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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