Son Dakika Haberleri: Kilis Kilis'te Bisiklet Dağıtımı Tamamlandı

Kilis Kilis'te Bisiklet Dağıtımı Tamamlandı

44 dakika önce

Kilis'te bisiklet dağıtımı tamamlandıKilis Belediyesi tarafından düzenlenen '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası bugün yapılan dağıtım ile sona erdi.

Kilis'te bisiklet dağıtımı tamamlandı

Kilis Belediyesi tarafından düzenlenen '15 bin eve 15 bin bisiklet' kampanyası bugün yapılan dağıtım ile sona erdi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, kentteki öğrencilere karne hediyesi olarak 15 bin bisiklet dağıtma kararı aldı. Başlatılan kampanya kapsamında yarı yıl tatilinden itibaren öğrencilere gruplar halinde bisikletlerinin teslim edilmesine başlandı. 7 Aralık Stadyumunda bugün yapılan son törenle bisiklet dağıtımı yapılarak kampanya sonlandırıldı.

Stadyumda yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Hasan Kara, Benim belediye başkanlığı açısından da bugün bisiklet dağıtımının son günüdür. Bisiklet dağıtımında üç tane şartımız var; çocukların karnesinde zayıf olmayacak, artık zayıf getirmeyecek, anneler babalar bunu takip edecek. Teşekkür alan takdir alacak, takdir alan takdir almaya devam edecek. Sigara içenler, çocuklar tarafından engellenecek. Sigara bıraktıracak, çünkü sigara kadar kötü bir şey yok. Hiçbir anne baba çocuğunun sigara içmesini istemez, çocuklar annelerden babalardan sigara içmeyi öğreniyorlar. Bu nedenle çocuklar evlerinde sigara içtirmeyeceksiniz. Son olarak günde bir saat en az bisiklete bineceksiniz, sağlıklı nesillere ihtiyacımız var diye konuştu.

Yapılan konuşmaların bazı çocuklar tribünden atlayarak bisikletlerini alarak evlerinin yolunu tuttu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 01:09 Kaynak: DHA

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