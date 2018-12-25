Son Dakika Haberleri: Kilis Kimya Deneyindeki Dumandan Etkilenen 15 Öğrenci Hastanelik Oldu

Kilis Kimya Deneyindeki Dumandan Etkilenen 15 Öğrenci Hastanelik Oldu

2 saat önce

Kilis'in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi.

Kilis'in Yavuzlu köyündeki ortaokulda 15 öğrenci, fen bilgisi dersinde yapılan deney sırasında çıkan dumandan etkilendi. Öğrenciler hastaneye götürüldü.

Yavuzlu Ortaokulu 6. sınıfta eğitim gören 15 öğrenci, fen bilgisi dersi için laboratuvara girdi. Öğretmen gözetiminde kimyasal bir deney yapmaya başlayan öğrenciler, çıkan dumandan etkilendi. Zehirlenme belirtileri görülen öğrenciler, öğretmenlerin çağırdığı ambulanslarla sağlık ocağına götürüldü. Buradan da tedbir amaçlı Kilis Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:02 Kaynak: DHA

Yavuzlu, Kilis, Güncel
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