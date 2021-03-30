Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok - Son Dakika

Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok
30.03.2021 13:15
Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok Suriye sınırında bulunan Kilis'te, kırmızı kategoride olmasına rağmen vatandaşların büyük bölümünün tedbirlere uymadığı gözleniyor.
Kilis kırmızı kategoriye girdi tedbirlere uyan yok
KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, kırmızı kategoride olmasına rağmen vatandaşların büyük bölümünün tedbirlere uymadığı gözleniyor.
Kilis'te son 1 ayda mutasyonlu virüs nedeniyle korona vakalarının tavan yaptığı kentte, yetkililerin tüm uyarı ve denetimlerine rağmen, vatandaşlar korona virüs tedbirlerine büyük bölümünün uymuyor. Güneşli havalarda iş yerinin önünde oturan çok sayıda esnaf, maske takmadıkları gözlenirken, parklarda da toplu halde maskesiz bir şekilde sohbet ettikleri gözlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ana caddelerde uygulama yaparak tedbirleri denetlerken kentin ara sokaklarında ise vatandaşların kurallara uymaması dikkat çekti.
Son Dakika Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber İlk ifadesinde "Pudra şekeri çektim" diyen Kürşat Ayvatoğlu, videonun tamamı izletilince kokain içtiğini hatırladı Zorya'da kiralık olarak oynayan Fenerbahçeli Allahyar, üst üste 3. kez en iyi futbolcu seçilerek dikkatleri üzerine çekti Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yeşilçam oyuncusu Nilüfer Aydan'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Biri 17, diğer 19 yaşında! İki kız kardeş 4 yıl arayla sırra kadem bastı DAEŞ yeniden hortladı! Afrika'daki stratejik kenti ele geçirdiler, sokaklar cansız bedenlerle dolup taşıyor