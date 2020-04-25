Kilis'liler yağmur ve oruç nedeniyle evde kalıyor - Son Dakika

Suriye sınırında bulunan Kilis'te, Hatay ve Gaziantep Büyükşehir ile Suriye'ye komşu olması nedeniyle doğal karantina olan kentte dün geceden beri etkili olan sağanak yağmur nedeniyle vatandaşların büyük bölümü sokağa çıkmadı. Ramazanın ikinci gününde esnafların da büyük bölümü sabah saatlerinde iş yerlerini açmadı. Vatandaşların oruçlu olması ve geceden itibaren etkili olan yağış gibi nedenlerden Ramazan ayının ilk günlerini evlerinde geçiriyor. - KİLİS