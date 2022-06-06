Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

06.06.2022 18:29
Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kilis merkezli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis merkezli düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 ay süren istihbarat çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin İstanbul'daki adreslerine MİT Bölge Müdürlüğünün de desteğiyle eş zamanlı operasyon yapıldı.

Operasyonda gözaltına alınan V.T. ile Suriye uyruklu A.Ö. ve M.S. Kilis'e getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından V.T, serbest bırakıldı.

Sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan A.Ö. ve M.S. tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı
Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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