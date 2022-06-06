İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaklaşık 6 ay süren istihbarat çalışması sonucu terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD üyesi oldukları iddiasıyla 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Münir Karaloğlu, Jandarma, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kilis merkezli terör operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika

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