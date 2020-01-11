Kilis milli eğitim bakanı ziya selçuk, kilis'te - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kilis milli eğitim bakanı ziya selçuk, kilis'te - Son Dakika

Kilis milli eğitim bakanı ziya selçuk, kilis'te

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'te (2)EĞİTİM KAMPÜSÜ İÇİN BAĞIŞLANAN ARAZIYI İNCELEDİMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'te, eğitim kampüsü kurulması için bağışlanan arazide incelemelerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'te (2)

EĞİTİM KAMPÜSÜ İÇİN BAĞIŞLANAN ARAZIYI İNCELEDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Kilis'te, eğitim kampüsü kurulması için bağışlanan arazide incelemelerde bulundu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Tosyalı Ailesi tarafından 12 milyon 500 bin TL'ye alınarak eğitim kampüsü yapılması için bağışlanan, eski bir fabrika kurulu olan 51 dönümlük arazide incelemelerde bulundu. Bakan Selçuk'a, Kilis Milletvekilleri Mustafa Hilmi Dülger, Ahmet Salih Dal, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile kurum müdürleri eşlik etti.

Bakan Selçuk daha sonra AK Parti Kilis İl Teşkilatı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ve partililer ile bir araya gelen Bakan Selçuk, ardından belediyeye geçerek, şeref defterini imzaladı. Bakan Selçuk, eğitim konularının dışındaki konuları da ele almak için Kilis'e geldiğini ifade ederek, 'Belediye başkanımızın eğitime verdiği desteği buraya geldiğimden beri somut olarak görme imkanım oldu. Bu desteklerin Kilis'in geleceği için çok büyük enerji sağlayacağı, Kilis'in eğitim seviyesini yükseklere taşıyacağı konusunda hiç şüphem yoktur. Bu anlamda, huzurunuzda başkanımıza teşekkür ediyorum. Emeği geçen arkadaşlarımızı kutluyorum. Valimiz, belediye bakanımız, milletvekillerimiz ile birlikte eğitime çıta atlatma konusunda mesafeler alacağız. Yaptığımız değerlendirmelerde bunu gösteriyor' dedi.

Kilis milli eğitim bakanı ziya selçuk, kilis'te

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 05:01 Kaynak: DHA
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