Son Dakika Haberleri: KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-1
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KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-1

12 dakika önce

MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPGPKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.

MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPGPKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
DHA-Gündem - Türkiye- Kilis -
Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:27 Kaynak: DHA
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