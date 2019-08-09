KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-1
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MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandıMİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPGPKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:27 Kaynak: DHA
MSB Afrin
'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Tel Rıfat bölgesinden YPGPKK'lı teröristler tarafından Afrin'deki bir üs bölgesine yapılan tanksavar saldırısı sonucu, 2 askerin yaralandığını açıkladı.
DHA-Gündem - Türkiye- Kilis
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