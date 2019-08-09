KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-3
2 saat önce
KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-3 (HASTANEDEN GÖRÜNTÜ)
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:36 Kaynak: DHA
KİLİS MSB Afrin
'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-3 (HASTANEDEN GÖRÜNTÜ)
Behzat Komiser'in peşini geçmişi bırakmıyor! Afrin'deki üs bölgesine saldırı: 2 asker yaralandı Behzat Ç.'de dikkat çeken Melih Gökçek'e "dinozor" göndermesi! Kamu bankalarının başlattığı faiz indirimi sonrası konut kredisine başvuru sayısı 34 bini buldu