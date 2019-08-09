Son Dakika Haberleri: KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-2
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KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-2

2 saat önce

KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-2 (HASTANEDEN GÖRÜNTÜ)

KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-2 (HASTANEDEN GÖRÜNTÜ)
Afrin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:36 Kaynak: DHA
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