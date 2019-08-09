KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-4
1 saat önce
KİLİS MSB Afrin'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-4 (yaralıların hastaneye getirilişi)
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 04:49 Kaynak: DHA
KİLİS MSB Afrin
'de üs bölgesine saldırıda 2 asker yaralandı-4 (yaralıların hastaneye getirilişi)
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