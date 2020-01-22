Kilis Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı - Son Dakika
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Kilis Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı

6 saat önce

Kilis Müftülüğü tarafından ilk resmi nikah kıylıdıMüftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Kilis Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna (ADRB) yapılan başvurular sonrası 2 çiftin nikah işlemleri başlatıldı.

Kilis Müftülüğünde ilk resmi nikah kıyıldı, System.String[]

Kilis Müftülüğü tarafından ilk resmi nikah kıylıdı


Müftülüklere resmi nikah kıyma yetkisi verilmesinin ardından Kilis Müftülüğü bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini Rehberlik Bürosuna (ADRB) yapılan başvurular sonrası 2 çiftin nikah işlemleri başlatıldı. Yapılan inceleme ve işlemlerin tamamlanmasının ardından düzenlenen merasim ile İl Müftüsü Abdurrahman Şahin tarafından 2 çiftin nikahı kıyıldı. Çiftlerin "evet" cevabını vermesinin ardından Şahin, "Yasaların bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mübarek etsin" dedi.


Nikah merasiminin ardından İl Müftüsü Abdurrahman Şahin, çiftlere evlilikleri boyunca dikkat etmeleri gereken konular, yerine getirilmesi gereken dini vecibeler ve diğer konularda nasihatte bulundu. Müftü Şahin, nikahları kıyılan çiftlerin mutlulukları için dua etti.


Şahin, "Huzurlu, mutlu ve sağlıklı bir evlilik için karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü çok önemlidir. Rabbim hayırlısıyla, mutlu ve sağlıklı bir evlilik hayatı yaşamayı nasip etsin" diyerek evlilik cüzdanlarını çiftlere teslim etti.


Çiftlere çeşitli hediyeler takdim edildi. - KİLİS

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 11:19 Kaynak: İHA
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