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Kilis Muhtarlar Derneğinden aracı yanan muhtara destek - Son Dakika

Kilis Muhtarlar Derneğinden aracı yanan muhtara destek

14.12.2021 12:36

Kilis'te park halindeki aracı yanan Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'a destek için Kilis Muhtarlar Derneği açıklama yaptı.

Kilis'te park halindeki aracı yanan Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'a destek için Kilis Muhtarlar Derneği açıklama yaptı.

Kilis Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Polat ve beraberindeki muhtarlar, meslektaşları Kurt'u ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Dernek Başkanı Polat, yaptığı açıklamada, Kurt'a destek olmak için toplandıklarını söyledi.

Muhtarın yerelde direkt cumhurbaşkanının temsilcisi olduğunu belirten Polat, "Muhtarımıza yapılan bu saldırıyı tüm muhtarlara yapmış gibi görüyoruz. Bu tür olayların bundan sonra cereyan etmemesi için emniyetimizin bu konuda hassasiyet gösterdiğini biliyoruz. Emniyetimiz de bu konuda gerekli araştırmaları yapıyor. Çok yakında inşallah olayın fail veya faillerini ortaya çıkaracaktır." dedi.

Muhtarın olayla ilgili net bir bilgisinin olmadığını aktaran Polat, Kurt'un mahallesine hizmet için çalıştığını ifade etti.

Aracı yanan Kurt da burada birlik ve beraberliği gösterdiklerini, hiçbir muhtarın kimseyle bir probleminin olmadığına inandığını kaydetti.

Olay

Helvacıoğlu Mahallesi Muhtarı Yaşar Kurt'a ait Bay Sokak'ta park halindeki 79 DS 953 plakalı otomobilde, 11 Aralık'ta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmüş ve polis, olayla ilgili inceleme başlatmıştı.

Kilis Muhtarlar Derneğinden aracı yanan muhtara destek
Kilis Muhtarlar Derneğinden aracı yanan muhtara destek
Kilis Muhtarlar Derneğinden aracı yanan muhtara destek
Kilis Muhtarlar Derneğinden aracı yanan muhtara destek

Yaşar Kurt, Ali Polat, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilis Muhtarlar Derneğinden aracı yanan muhtara destek - Son Dakika


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