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KİLİS OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ

42 dakika önce

Kilis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu İmam El Hammut (10), yaşamını yitirdi.

Kilis'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Suriye uyruklu İmam El Hammut (10), yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde kent merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan İmam El Hahmut'a, M.Y. (26) yönetimindeki 35 JY 287 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri İmam El Hammut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Hammut'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü M.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
KİLİS OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 11:04 Kaynak: DHA
Suriye, Kilis, Güncel
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