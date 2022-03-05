Kilis polisinden dev operasyon - Son Dakika
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Kilis polisinden dev operasyon

05.03.2022 10:48
Kilis polisinden dev operasyon

Kilis polisi tarafından 26 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi tutuklandı.

Kilis polisi tarafından 26 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 11 kişi tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 15 eylem neticesinde, 5'i cezaevinde tutuklu bulunan toplam 25 şüpheli hakkında TCK 220 suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgüte üye olmak, kurulan örgüt adına suç işlemek, örgüt faaliyeti kapsamında yağma-nitelikli yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, tefecilik suçu şüphesiyle adli işlem başlatıldı. Organize suç örgütünün çökertilmesi için 26 ayrı adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet şarjör, 50 adet tabanca fişeği, 2 adet yivsiz av tüfeği, 3 adet av tüfeği fişeği, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet kılıç, 1 adet sallama (bıçak), 12,92 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonda, C.A, A.K, A.A, S.A, M.A, H.S, C.D.K, M.Y, M.G, M.P, M.Y isimli 11 şahıs ise sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. 3 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı. - KİLİS

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilis polisinden dev operasyon - Son Dakika


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