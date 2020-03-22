"Kilis sabunu"na yoğun talep - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kilis sabunu'na yoğun talep - Son Dakika

"Kilis sabunu"na yoğun talep

6 saat önce

Kilis'te geleneksel yöntemlerle zeytinyağından üretilen "Kilis sabunu", son günlerle yoğun talep görüyor.

Kilis'te geleneksel yöntemlerle zeytinyağından üretilen "Kilis sabunu", son günlerle yoğun talep görüyor.

İnce kabuğu, küçük çekirdeği ve kendine has aromasıyla tercih edilen Kilis zeytininden elde edilen zeytinyağından yıllardır geleneksel yöntemlerle üretilen sabuna, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler dolayısıyla ilgi arttı.

Kentteki birçok tesis talepleri yetiştirmek için fazla mesai yaparken, üretilen sabunlar Türkiye'nin yanı sıra bazı Avrupa ve Uzak Doğu ülkelerine gönderiliyor.

Kilis zeytinyağını üç kuşaktır sabuna dönüştüren Tekün Sabunculuk firması ise talepleri karşılamak için yoğun mesai yapıyor.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Teksabuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 100 yıl önce dedesinin başlattığı sabunculuk mesleğini bugün ciddi noktalara ulaştırdıklarını belirtti.

Teksabuncu, dedesinin 1920 yılında başlattığı sabunculuk mesleğinin önce babasına, 1984 yılında ise kendisine miras kaldığını ifade ederek, almış olduğu emanete her zaman sadık kaldığını söyledi.

Mesleği ilk devraldığında üç çeşit olan sabunun artan talep doğrultusunda 20'ye ulaştığını anlatan Teksabuncu, bunun yanında defne sabunu da ürettiklerini ifade etti.

"İrlanda'dan talep aldık"

Teksabuncu, ürettikleri sabunlara yoğun talep aldıklarını vurgulayarak, "Geçtiğimiz yıla kadar sabunlarımızı yurt içinde genelde doğu bölgesinde bayilerimiz aracılığıyla İstanbul ve Ankara başta olmak üzere yurdun bütün bölgelerine satıyorduk. Bunun yanında yurt dışında Azerbaycan, Almanya, Hollanda, Avusturya gibi birçok ülkeye direkt, bazılarına da fason olarak üretim yaptık. Talep olan her yere gönderiyoruz. Son zamanlarda dünyada oluşan koronavirüsten dolayı talepler daha da fazlalaştı. İrlanda'dan talep aldık. Bunun yanında birkaç ülkeyle görüşmelerimiz var. Talepleri değerlendirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Mehmet Teksabuncu, ürünlerinin tercih edilmesindeki en önemli faktörün doğal ve antibakteriyel olmasından kaynaklandığını belirtti.

Ürettikleri sabuna talebin ciddi anlamda arttığına işaret eden Teksabuncu, "Sabun, vücuttaki mikropları önce sıyırıyor daha sonra köpüğe geçiyor. Bizim sabunlarımız doğasından ve antibakteriyel olmasından dolayı ilk etapta köpürmez." dedi.

Uzak Doğu, Türkiye, Avrupa, Kilis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:12 Kaynak: AA

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