Kilis)- Sağanak Yağmur Altında Münbiç Bölgesine Zırhlı Muharebe Aracı Sevkiyatı
53 dakika önce
(KİLİS)- Sağanak yağmur altında Münbiç bölgesine Zırhlı Muharebe Aracı sevkiyatıKİLİS - Kilis'ten Suriye sınırının Münbiç bölgesine sağanak yağmur altında Zırhlı Muharrebe Aracı sevkiyatı yapıldı.
(KİLİS)- Sağanak yağmur altında Münbiç
bölgesine Zırhlı Muharebe Aracı sevkiyatı
KİLİS - Kilis
'ten Suriye
sınırının Münbiç bölgesine sağanak yağmur altında Zırhlı Muharrebe Aracı sevkiyatı yapıldı.
Akşam saatlerinde Hatay
'dan yola çıkan ZMA, geniş güvenlik önlemleri altında Kilis'e geldi. Polis
ve jandarma eskortluğunda Askeri tırların üzerine yüklenen ZMA'ler Kilis üzerinden Elbeyli
Çobanbey Sınır Kapısı gitti. ZMA'ları Suriye'nin Münbiç bölgesine hareket etti. Kilis'te sınır hattında yoğunluk yaşanırken, sevkıyatların peyderpey devam ettiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 06:28 Kaynak: İHA
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