Kilis şehit ve gazi aileleri derneği olağan kongresi yapıldı - Son Dakika

Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin 6. olağan kongresinde Murat Cumhur Muhtar, yeniden başkanlığa seçildi.

Kentteki bir restoranda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Başkan Murat Cumhur Muhtar, burada yaptığı konuşmada, kongreye katılan herkese teşekkür ederek, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Yeni dönemde daha fazla çalışacağını belirten Muhtar, herkesin kendisine ulaşabileceğini ifade etti.

Tek liste halinde gidilen seçimde geçerli oyların tamamını alan Muhtar, yeniden Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği başkanlığına getirildi.

Kongreye şehit yakınları ve gaziler katıldı.