Son Dakika Haberleri: Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

1 saat önce

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor, System.String[]

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.


Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.


Komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Komando, Bingöl, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:03 Kaynak: İHA
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