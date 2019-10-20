Son Dakika Haberleri: Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
Son Dakika Güncel Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

47 dakika önce

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel, akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığından yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep'in İslahiye ilçesinden Kilis'e doğru hareket etti.

Komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

(Mehmet Gökhan Özbal/İHA)

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Jandarma, Komando, Bingöl, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:15 Kaynak: İHA
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