Son Dakika Haberleri: Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

37 dakika önce

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyorGAZİANTEP - Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı 'ndan yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep 'in İslahiye ilçesinden Kilis 'e doğru hareket etti.

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

GAZİANTEP - Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı 'ndan yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep 'in İslahiye ilçesinden Kilis 'e doğru hareket etti.

Bingöl Kiğı Jandarma Komando Alay Komutanlığı 'ndan yola çıkan 7 araçlık personel akşam saatlerinde Gaziantep 'in İslahiye ilçesinden Kilis 'e doğru hareket etti.

Komandoların Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Kilis sınırına komando sevkiyatı devam ediyor

Gaziantep, Komando, Bingöl, Kilis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 09:24 Kaynak: İHA
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